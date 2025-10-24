Ричмонд
Бастрыкин поручил доложить о расследовании обрушения в новосибирской больнице

Инцидент произошёл 23 октября.

Источник: СКР

Следственный комитет РФ взял под контроль расследование обстоятельств обрушения потолка в одной из палат детской больницы № 1 в Новосибирске.

«Средства массовой информации сообщили, что в одной из палат детского медицинского учреждения города Новосибирска произошло обрушение потолочных конструкций. В результате произошедшего никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Следственным управлением СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ — «Халатность».

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Евгению Долгалёву доложить о ходе расследования дела.

Напомним, инцидент произошёл накануне, 23 октября. После того как персонал заметил трещину, руководство больницы приняло решение оперативно перевести пациентов в другие помещения.