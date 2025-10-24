Защитник «Авангарда» объяснил, что помогло «Северстали» переиграть «ястребов»

Защитник «Авангарда» Семён Чистяков прокомментировал итоги матча против череповецкой «Северстали» (3:4 ОТ).
«Тяжёлый матч. Первый период проспали полностью. Во втором и третьем уже начали потихоньку приходить в себя», — сказал Чистяков. — «Выполняли тренерскую установку, но, на самом деле, повезло, что хотя бы одно очко заработали сегодня».
Отвечая на вопрос нашего корреспондента о характере первого периода («Авангард» нанёс всего 2 броска в створ — прим. Om1 Омск), #66 отметил:
«Не могу назвать его (первый период) жёстким. Жёстко — это когда была высокая силовая борьба, а здесь нас перебросали».
Однако, по мнению хоккеиста, в целом «Северсталь» сложно назвать трудным соперником для «ястребов»:
«Они побеждали нас в Омске, но и мы выигрывали и у них дома. Всё зависит от нашего настроя и выполнения установок. Если будем выкладываться каждый раз на сто процентов, выполнять тренерские установки, то никакая команда нам не будет проблемой».
В матче против «Северстали» Чистяков провёл на льду 20:43, нанёс 2 броска в створ и заблокировал 1 бросок, а также провёл 4 силовых приёма и совершил 1 перехват.