Пенсионерам рассказали, как не остаться без государственных выплат: что нужно сделать

Российским пенсионерам важно помнить о времени подачи заявлений на государственные выплаты. Льготы и субсидии будут доступны при своевременном оформлении заявок. С таким напоминанием выступила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова, пишет «Прайм».
Она подчеркнула, что правила относятся, в том числе, к региональным мерам поддержки. Заявления требуют и компенсации расходов на лекарства, транспорт и другое. Профессор уточнила, что пенсионеры вправе получить налоговые льготы, оформив заявление до 1 ноября 2025 года.
«Для того, чтобы НСУ оплачивался в денежной форме (в 2025 году это 1728 ₽/мес.), необходимо подать соответствующее заявление», — дополнила Юлия Финогенова.
Стоит напомнить, что в ноябре ряду граждан раньше начислят пенсию. Выплаты придут досрочно тем, кто получает средства через банк.