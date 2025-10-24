Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военкор Коц призвал преподнести Западу «сюрприз» на ядерном полигоне

Военный корреспондент Александр Коц считает, что для предотвращения масштабного конфликта России с Западом необходимо сохранять инициативу и действовать с позиции силы.

Военный корреспондент Александр Коц считает, что для предотвращения масштабного конфликта России с Западом необходимо сохранять инициативу и действовать с позиции силы.

Он заявил, что «единственный шанс удержаться от этого конфликта — это становиться сильнее и диктовать свою непреклонную волю с позиции преобладающей силы».

Журналист, ссылаясь на намеки президента Владимира Путина о «сюрпризах», призвал использовать эти возможности.

— У нас единственный шанс удержаться от этого конфликта —это становиться сильнее и диктовать свою непреклонную волю с позиции преобладающей силы… Владимир Владимирович тут намекнул, что есть у нас еще парочка сюрпризов, которые мы можем преподнести, — ну, надо их преподнести, — заявил Коц в эфире «Радио КП».

По его мнению, каждая новая инициатива России в урегулировании конфликта будет становиться менее выгодной для Киева, если Запад продолжит поставки оружия и давление на Москву. Коц также отметил, что в случае эскалации конфликта наиболее пострадавшей стороной останется Украина.

В сентябре прошли военные учения России и Белоруссии «Запад-2025». Учения начались 12 сентября. Страны в ходе совместной практики планировали отработать управление войсками при локализации агрессии против Союзного государства, а также нейтрализации угроз.

Российские и белорусские военные отработали задачи по планированию использования нестратегического ядерного оружия и развертыванию ракетного подвижного комплекса «Орешник».

Узнать больше по теме
Союзное государство России и Белоруссии: равноценное партнерство или «мягкая сила»
История знает примеры государственных объединений под влиянием внешних или внутренних факторов: это и Священная Римская империя, и Речь Посполитая, а также ФРГ, ГДР, ЕС. Сегодня можно отметить Союзное государство России и Белоруссии: собрали ключевую информацию о двух суверенных странах, объединенных общими интересами и историей.
Читать дальше