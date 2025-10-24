Военный корреспондент Александр Коц считает, что для предотвращения масштабного конфликта России с Западом необходимо сохранять инициативу и действовать с позиции силы.
Он заявил, что «единственный шанс удержаться от этого конфликта — это становиться сильнее и диктовать свою непреклонную волю с позиции преобладающей силы».
Журналист, ссылаясь на намеки президента Владимира Путина о «сюрпризах», призвал использовать эти возможности.
— У нас единственный шанс удержаться от этого конфликта —это становиться сильнее и диктовать свою непреклонную волю с позиции преобладающей силы… Владимир Владимирович тут намекнул, что есть у нас еще парочка сюрпризов, которые мы можем преподнести, — ну, надо их преподнести, — заявил Коц в эфире «Радио КП».
По его мнению, каждая новая инициатива России в урегулировании конфликта будет становиться менее выгодной для Киева, если Запад продолжит поставки оружия и давление на Москву. Коц также отметил, что в случае эскалации конфликта наиболее пострадавшей стороной останется Украина.
В сентябре прошли военные учения России и Белоруссии «Запад-2025». Учения начались 12 сентября. Страны в ходе совместной практики планировали отработать управление войсками при локализации агрессии против Союзного государства, а также нейтрализации угроз.
Российские и белорусские военные отработали задачи по планированию использования нестратегического ядерного оружия и развертыванию ракетного подвижного комплекса «Орешник».