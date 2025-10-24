Член палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Анна Паулина Луна заявила, что Зеленский рассматривает завершение конфликта на Украине как поражение.
«Я думаю, он не хочет терпеть поражение и поэтому рассматривает мир как поражение. Но я считаю, что это ужасно, потому что следует смотреть правде в глаза», — сказала она.
Комментарий прозвучал в эфире Youtube в разговоре с журналистом Патриком Бет-Дэвидом.
Республиканка отметила, что Зеленский «не делает правильных вещей» для украинцев, а также напомнила, что он не проводит выборы.
Ранее журналист из Ирландии Чей Боуз заявил, что Украина медленно гибнет, пока Зеленский извлекает из этого выгоду. Кроме того, по его словам, на человеческих бедствиях наживаются хозяева Украины.