Путин оценил строительство парка-музея освоения Арктики в Красноярске

На XVII съезде Русского географического общества президент России Владимир Путин анонсировал поддержку ключевых проектов РГО.

Одним из приоритетов глава государства назвал создание в Красноярске на острове Молокова парка-музея, посвященного освоению Арктики.

«Это поистине знаковое место для всех полярников, ученых, историков, летчиков — точка старта арктических побед», — заявил Путин, подчеркивая историческую ценность локации.

В своей речи президент также акцентировал внимание на стратегической роли РГО. По его словам, богатейший опыт организации в работе в экстремальных условиях Крайнего Севера должен активно применяться при реализации государственных программ развития. Этот ресурс может внести вклад в самые разные сферы — от экономики и инфраструктуры до экологии, туризма и социальной политики.

Таким образом, поддержка РГО и его проектов, таких как красноярский музей Арктики, была представлена как часть более масштабной задачи по комплексному развитию страны.

