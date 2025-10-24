Путин оценил строительство парка-музея освоения Арктики в Красноярске

В своей речи президент также акцентировал внимание на стратегической роли РГО. По его словам, богатейший опыт организации в работе в экстремальных условиях Крайнего Севера должен активно применяться при реализации государственных программ развития. Этот ресурс может внести вклад в самые разные сферы — от экономики и инфраструктуры до экологии, туризма и социальной политики.