В Новосибирске объявили даты начисления детских пособий в ноябре

В ноябре новосибирские семьи получат детские пособия по изменённому графику. Корректировки связаны с праздничными днями, сообщили в пресс-службе Социального фонда России.
Пособия, которые обычно перечисляют 3 ноября, поступят раньше — 1 ноября. Речь идёт о едином пособии, выплате по уходу за ребёнком до полутора лет неработающим родителям, пособии на ребёнка военнослужащего по призыву и пособии на первого ребёнка до трёх лет.
5 ноября по обычному графику перечислят выплаты из материнского капитала на детей до трёх лет. А пособие по уходу за ребёнком до полутора лет для работающих родителей поступит 7 ноября, на день раньше установленного срока.
В ведомстве напомнили, что все пособия перечисляются в новом месяце за предыдущий. Это значит, что в ноябре семьи получат выплаты за октябрь. Средства могут поступать в течение всего дня, поэтому если деньги не пришли утром, стоит дождаться зачисления до конца дня.
Тем, кто получает пособия через почту, выплаты доставят с 3 по 25 ноября — в зависимости от графика работы конкретного отделения связи.