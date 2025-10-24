В Новосибирске объявили даты начисления детских пособий в ноябре

В ведомстве напомнили, что все пособия перечисляются в новом месяце за предыдущий. Это значит, что в ноябре семьи получат выплаты за октябрь. Средства могут поступать в течение всего дня, поэтому если деньги не пришли утром, стоит дождаться зачисления до конца дня.