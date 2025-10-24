Омичей призывают жаловаться на звонки мошенников через портал «Госуслуги»

В целях борьбы с мошенничеством, связанного с подменой номеров телефонов, жители Омской области могут сообщить о подозрительных звонках через портал «Госуслуг». С призывом поддержать эту инициативу выступила пресс-служба минцифры Омской области.
Ведомство дает подробный алгоритм действий омичам, которые получили сомнительный звонок. Чтобы сообщить о подозрительном звонке, необходимо выполните следующие действия: войти в личный кабинет на портале «Госуслуг»; перейти к услуге «Информация о подозрительном звонке» и нажать виртуальную клавишу «Начать».
После необходимо убедится, что часовой пояс отображается правильно и заполнить все указанные поля. В частности, указать дату, время и номер телефона — на который поступил звонок и номер мошенника, выбрать тему звонка из предложенного списка и оставить развернутый комментарий. Особо ведомство уделяет внимание важному факту: срок давности звонка на момент подачи жалобы не должен превышать 30 календарных дней.