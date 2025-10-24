Омичей призывают жаловаться на звонки мошенников через портал «Госуслуги»

После необходимо убедится, что часовой пояс отображается правильно и заполнить все указанные поля. В частности, указать дату, время и номер телефона — на который поступил звонок и номер мошенника, выбрать тему звонка из предложенного списка и оставить развернутый комментарий. Особо ведомство уделяет внимание важному факту: срок давности звонка на момент подачи жалобы не должен превышать 30 календарных дней.