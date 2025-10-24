Выяснилось, что французский велопутешественник Софиан Сехили покинул РФ

Французский велосипедист Софиан Сехили, ранее признанный виновным в незаконном пересечении российской границы, покинул территорию страны. Как сообщила его адвокат Алла Кушнир, спортсмен вылетел домой через Таиланд.
В октябре суд в Приморском крае освободил Сехили из-под стражи, назначив штраф в размере 50 тысяч рублей, который был зачтен за время, проведенное им в следственном изоляторе. Француз принял решение суда спокойно, назвав его справедливым.
По словам защитницы, утром 24 октября Сехили вылетел из Владивостока рейсом в Пхукет, откуда направится во Францию. Его виза истекает через два дня, и домой он должен вернуться до воскресенья, 26 октября.
Путешественник был задержан в сентябре, когда пытался установить мировой рекорд, пересечь Евразию на велосипеде. 2 сентября он оказался на китайско-российской границе и, по собственным словам, попытался пройти через контрольно-пропускной пункт, но, получив отказ, решил обойти его через лес. Нарушение границы обернулось для него уголовным делом, однако Сехили признал свою вину и сотрудничал со следствием.
