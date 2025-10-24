Выяснилось, что французский велопутешественник Софиан Сехили покинул РФ

Путешественник был задержан в сентябре, когда пытался установить мировой рекорд, пересечь Евразию на велосипеде. 2 сентября он оказался на китайско-российской границе и, по собственным словам, попытался пройти через контрольно-пропускной пункт, но, получив отказ, решил обойти его через лес. Нарушение границы обернулось для него уголовным делом, однако Сехили признал свою вину и сотрудничал со следствием.