Ждала голодная смерть: сибиряк отказался от еды из-за тяжелого заболевания

В Бурятии врачи спасли человека от неминуемой голодной смерти. Пациент с тяжелым нейродегенеративным заболеванием полностью утратил возможность глотать. Без пищи его ждал печальный исход. Единственным спасением стала гастростома — специальное отверстие для питания прямо в желудок. Об этом КП-Иркутск сообщили в Петропавловской центральной районной больнице.