Ждала голодная смерть: сибиряк отказался от еды из-за тяжелого заболевания

В Бурятии врачи спасли пациента от голодной смерти.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Бурятии врачи спасли человека от неминуемой голодной смерти. Пациент с тяжелым нейродегенеративным заболеванием полностью утратил возможность глотать. Без пищи его ждал печальный исход. Единственным спасением стала гастростома — специальное отверстие для питания прямо в желудок. Об этом КП-Иркутск сообщили в Петропавловской центральной районной больнице.

— Обычно такую операцию делают открытым способом, с большим разрезом, что надолго приковывает пациента к больничной койке. Но в этот раз хирурги применили современный лапароскопический метод, — отметили медики.

Через несколько небольших проколов в брюшной стенке они установили зонд для еды. Эта малотравматичная технология позволила избежать масштабной операции, минимизировала риски и значительно ускорит возвращение человека к нормальной жизни.

