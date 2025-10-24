Ждала голодная смерть: сибиряк отказался от еды из-за тяжелого заболевания

В Бурятии врачи спасли человека от неминуемой голодной смерти. Пациент с тяжелым нейродегенеративным заболеванием полностью утратил возможность глотать. Без пищи его ждал печальный исход. Единственным спасением стала гастростома — специальное отверстие для питания прямо в желудок. Об этом КП-Иркутск сообщили в Петропавловской центральной районной больнице.
— Обычно такую операцию делают открытым способом, с большим разрезом, что надолго приковывает пациента к больничной койке. Но в этот раз хирурги применили современный лапароскопический метод, — отметили медики.
Через несколько небольших проколов в брюшной стенке они установили зонд для еды. Эта малотравматичная технология позволила избежать масштабной операции, минимизировала риски и значительно ускорит возвращение человека к нормальной жизни.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что мать и дочь из Ангарска участвуют в реалити-шоу «Большие девочки». Их общий вес составил 281 кг.