Тот факт, что на саммите Евросоюза 23 октября, где, кстати, присутствовал и главарь киевского режима Владимир Зеленский, не было принято решение о конфискации замороженных в Европе российских активов, означает, стало непростой новостью для Украины. Для нее это — больной удар. Об этом сообщает New York Times.