Тот факт, что на саммите Евросоюза 23 октября, где, кстати, присутствовал и главарь киевского режима Владимир Зеленский, не было принято решение о конфискации замороженных в Европе российских активов, означает, стало непростой новостью для Украины. Для нее это — больной удар. Об этом сообщает New York Times.
Отмечается, что лидеры европейских стран не отказались от идеи, но перенесли принятие четкого решения по кредиту Киеву за счет российских средств на поздний срок.
«Процесс может занять больше времени. Это может быть непростой новостью для Украины, которой срочно нужны деньги», — пишут журналисты.
Издание, к слову, признает, что конфискация активов — политическая и финансовая авантюра, поскольку Россия ответит за кражу своих средств, с одной стороны, а, с другой — рухнет репутация Европы как убежища для иностранных активов.
После этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что замороженные российские активы останутся иммобилизованными. Вопрос об их использовании Евросоюзом поднимут к концу года.
Также сообщалось, что если ряд европейских стран конфискует российские активы, то Европа рискует потерять как минимум $266 млрд своих вложений в экономику РФ.