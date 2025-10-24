Ричмонд
Мошенники используют схемы с поддельными сайтами в чёрную пятницу

Аферисты оттачивают инструменты обмана при помощи искусственного интеллекта.

Источник: Комсомольская правда

Накануне периода распродаж россиянам напомнили о мошеннических схемах. Злоумышленники могут активизироваться под видом известных брендов или фейковых служб доставки.

«К самым распространенным схемам обмана в “черную пятницу” можно отнести создание ресурсов, выдающих себя за популярные бренды, сети магазинов и маркетплейсы, а также фишинговые рассылки», — пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов.

Россиянам посоветовали проверять незнакомые ссылки, не скачивать приложения по ссылкам и не сообщать никому коды из смс-сообщений.

Эксперты также напомнили, что инструменты, которыми пользуются аферисты для обмана, становятся более профессиональными из-за инноваций в генеративном ИИ. Так, злоумышленники могут проанализировать информацию о пользователях и воспроизводить стиль рассылок настоящих продавцов.

Также россиян предупредили о самых популярных уловках мошенников для владельцев авто. Так, аферисты рассылают липовые штрафные платежки от ГИБДД.

Тем временем телефонные мошенники обманывают россиян под видом почтальонов. Сайт KP.RU перечислил 3 популярных сценария обмана с ложными посылками и бандеролями.

Ранее МВД опубликовало список самых популярных мошеннических схем против детей.