Приговор бывшему вице-губернатору Петербурга за растрату 3,3 млрд обжалован в кассации

Напомним, что 21 ноября 2024 года Тверской суд Москвы вынес обвинительный приговор Лавленцеву, а также удовлетворил иск бизнесмена Геннадия Тимченко о взыскании с экс-чиновника 2,685 миллиарда рублей. По тому же делу был осужден бывший генеральный директор «СКА Арены» Игорь Забиран, получивший 7,5 лет лишения свободы со штрафом в 54 миллиона рублей. Оба фигуранта в ходе следствия полностью признали свою вину.