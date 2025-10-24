Ричмонд
Приговор бывшему вице-губернатору Петербурга за растрату 3,3 млрд обжалован в кассации

Защита бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева, осужденного на 13 лет колонии по делу о растрате и мошенничестве на сумму 3,3 миллиарда рублей, подала кассационную жалобу на приговор.

Согласно материалам суда, с которыми ознакомилось РИА Новости, жалоба зарегистрирована, однако дата ее рассмотрения пока не определена.

Напомним, что 21 ноября 2024 года Тверской суд Москвы вынес обвинительный приговор Лавленцеву, а также удовлетворил иск бизнесмена Геннадия Тимченко о взыскании с экс-чиновника 2,685 миллиарда рублей. По тому же делу был осужден бывший генеральный директор «СКА Арены» Игорь Забиран, получивший 7,5 лет лишения свободы со штрафом в 54 миллиона рублей. Оба фигуранта в ходе следствия полностью признали свою вину.

Ранее сообщалось, что расследование взрыва в Копейске передадут в центральный аппарат СКР.

