Рядовой Муллаянов в одиночку прикрыл эвакуацию раненых с поля боя

Российский военнослужащий Эдуард Муллаянов в ходе штурма ликвидировал трёх солдат Вооружённых сил Украины, а затем в одиночку прикрыл эвакуацию раненых, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что гвардии рядовой Муллаянов выполнял задачу в составе штурмовой группы.
«В ходе штурма опорного пункта ВСУ рядовой Муллаянов, заняв выгодную позицию, огнём из автомата АК-12 уничтожил до трёх боевиков. Благодаря слаженным действиям всей штурмовой группы опорный пункт противника был успешно захвачен», — говорится в сообщении.
После этого рядовой, рискую жизнью, занял огневую позицию и обеспечил прикрытие эвакуационной группы.
«Рядовой Муллаянов многократно проявил исключительную отвагу и мужество и помог группе российских военных выполнить боевую задачу», — подчеркнули в МО.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БПМ находилась на расстоянии около километра.