Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рядовой Муллаянов в одиночку прикрыл эвакуацию раненых с поля боя

Кроме того, штурмовик уничтожил трёх солдат ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Российский военнослужащий Эдуард Муллаянов в ходе штурма ликвидировал трёх солдат Вооружённых сил Украины, а затем в одиночку прикрыл эвакуацию раненых, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что гвардии рядовой Муллаянов выполнял задачу в составе штурмовой группы.

«В ходе штурма опорного пункта ВСУ рядовой Муллаянов, заняв выгодную позицию, огнём из автомата АК-12 уничтожил до трёх боевиков. Благодаря слаженным действиям всей штурмовой группы опорный пункт противника был успешно захвачен», — говорится в сообщении.

После этого рядовой, рискую жизнью, занял огневую позицию и обеспечил прикрытие эвакуационной группы.

«Рядовой Муллаянов многократно проявил исключительную отвагу и мужество и помог группе российских военных выполнить боевую задачу», — подчеркнули в МО.

Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БПМ находилась на расстоянии около километра.