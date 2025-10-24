Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аллею деревьев уничтожили в Усть-Каменогорске ради стройки «под магазин»

После возмущения жителей Усть-Каменогорска в городе остановят строительство магазина на участке, где были вырублены десятки деревьев, сообщает Седьмой канал.

Источник: Nur.kz

По информации телеканала, в Усть-Каменогорске вырубили аллею в самом центре города и уничтожили десятки деревьев. Факт сруба бдительные горожане зафиксировали на видео и немедленно обратились с жалобой в акимат.

Местные чиновники инициировали служебное расследование и выяснили, что земельный участок в жилой зоне приватизировали больше 20 лет назад. Территорию не раз перепродавали, а в 2019 изменили ее целевое предназначение под магазин. С подобной формулировкой нынешнее руководство областного центра не согласно.

В акимате заверили — земельный участок вернут в государственную собственность, а сделку аннулируют. Взамен вырубленных деревьев высадят саженцы хвойных и лиственных пород, а ущерб компенсируют в двойном размере.

«Данный земельный участок не будет использован в коммерческих целях. Надо прекратить точечную застройку нашего города, вот это будет именно зоной общественной для населения. Планируем здесь сквер сделать», — сказал аким Усть-Каменогорска Алмат Акышов.

Ранее мы писали, что более 10 тысяч деревьев могут вырубить в роще Баума в Алматы. Такой проект появился на сайте Нацбанка данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов.