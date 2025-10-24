Аллею деревьев уничтожили в Усть-Каменогорске ради стройки «под магазин»

Местные чиновники инициировали служебное расследование и выяснили, что земельный участок в жилой зоне приватизировали больше 20 лет назад. Территорию не раз перепродавали, а в 2019 изменили ее целевое предназначение под магазин. С подобной формулировкой нынешнее руководство областного центра не согласно.