В Новосибирске пройдет фестиваль русской кухни

Гости смогут поучаствовать в мастер-классах и дегустациях.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске 31 октября на городской социальной продовольственной ярмарке состоится фестиваль русской кухни, приуроченный ко Дню народного единства и первому Всероссийскому фестивалю русской кухни. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

В программе мероприятия — мастер-классы по приготовлению традиционных блюд. Участники смогут увидеть процесс создания груздянки, блинков «Сердешных», расстегаев с потрохами, калачей, пирогов с тыквой и облепихового киселя. Кроме того, состоится дегустация блюд.

Мероприятие пройдет по адресу: улица Петухова, 69. Начало фестиваля запланировано на 12:00.