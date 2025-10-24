В Новосибирске пройдет фестиваль русской кухни

В Новосибирске 31 октября на городской социальной продовольственной ярмарке состоится фестиваль русской кухни, приуроченный ко Дню народного единства и первому Всероссийскому фестивалю русской кухни. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.
В программе мероприятия — мастер-классы по приготовлению традиционных блюд. Участники смогут увидеть процесс создания груздянки, блинков «Сердешных», расстегаев с потрохами, калачей, пирогов с тыквой и облепихового киселя. Кроме того, состоится дегустация блюд.
Мероприятие пройдет по адресу: улица Петухова, 69. Начало фестиваля запланировано на 12:00.