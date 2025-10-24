В результативном матче «Автомобилист» обыграл «Трактор», сравняв счет в уральском дерби

Ближе к концу первого периода шансы отличиться имели обе команды: у «Автомобилиста» не прошла передача при выходе два в одного, а Владимир Галкин выручил команду после броска Дер-Аргучинцева в ближний угол. Вторая двадцатиминутка началась с заброшенной шайбы хозяев, однако после видеопросмотра судьи отменили гол Кертиса Волка — перед взятием ворот был зафиксирован пас рукой. Почти сразу Агламзянов едва не оформил дубль, но голкипер «Автомобилиста» спас команду. В дальнейшем игра выровнялась, также команды обменялись нереализованными численными преимуществами. Лишь ближе к концу периода екатеринбуржцы прибавили.