В результативном матче «Автомобилист» обыграл «Трактор», сравняв счет в уральском дерби

«Автомобилист» и «Трактор» выдали захватывающую и результативную игру с небольшой интригой в концовке поединка. Перед началом встречи болельщики тепло встретили возвращение Анатолия Голышева, впервые появившегося на льду в этом сезоне после дисквалификации. В фан-секторе развернули баннер в честь 15-го номера «Автомобилиста».
Предыдущее противостояние уральских команд завершилось сухой победой «Трактора». И на этот раз челябинцы начали столь же мощно — уже на 45-й секунде Руслан Агламзянов с передачи Семена Дер-Аргучинцева открыл счет, забив свой первый гол в КХЛ. Вскоре екатеринбуржцы остались в меньшинстве, однако гости не сумели развить успех. Игра стала вязкой, без явного преимущества какой-либо из сторон. Хозяева попытались активизироваться в большинстве, но до опасных моментов у ворот Криса Дригера дело не дошло.
Ближе к концу первого периода шансы отличиться имели обе команды: у «Автомобилиста» не прошла передача при выходе два в одного, а Владимир Галкин выручил команду после броска Дер-Аргучинцева в ближний угол. Вторая двадцатиминутка началась с заброшенной шайбы хозяев, однако после видеопросмотра судьи отменили гол Кертиса Волка — перед взятием ворот был зафиксирован пас рукой. Почти сразу Агламзянов едва не оформил дубль, но голкипер «Автомобилиста» спас команду. В дальнейшем игра выровнялась, также команды обменялись нереализованными численными преимуществами. Лишь ближе к концу периода екатеринбуржцы прибавили.
После дальнего броска Ярослава Бусыгина и добивания защитник все же сравнял счет. Спустя 17 секунд «Трактор» понес серьезную потерю — ведущий защитник Григорий Дронов получил дисциплинарный штраф до конца игры за толчок арбитра. Этим «Автомобилист» воспользовался: Джесси Блэкер подключился к атаке и точным броском вывел команду вперед. Заключительный период начался на встречных курсах. В одном из эпизодов Стефан да Коста, воспользовавшись активными действиями Романа Горбунова и Брукса Мэйсека, увеличил преимущество до двух шайб. Однако «Трактор» не сдался: Михаил Григоренко удачно подставил клюшку под бросок Дер-Аргучинцева и вернул интригу.
За три с небольшим минуты до конца челябинцы заменили вратаря на шестого полевого игрока, но допустили потерю, и Никита Шашков поразил пустые ворота. Тем не менее гости продолжили бороться, стараясь перевести поединок в овертайм, и за полторы минуты до сирены усилиями Андрея Светлакова сократили разрыв до минимума. Но окончательную точку поставил тот же Бусыгин, оформивший дубль — вновь в пустые ворота.
Финальный гудок зафиксировал счет 5:3. «Автомобилист» одерживает волевую победу и сравнивает счет в уральском дерби сезона с «Трактором». Следующую встречу екатеринбуржцы проведут 31 октября и встретятся с «Сибирью» на «УГМК-Арене».