Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы ВС РФ рассказали подробности освобождения Ивановки

Основой успешного выполнения задачи стали высокая скрытность и внезапность.

Источник: Аргументы и факты

Военнослужащие группировки войск «Центр» поделились подробностями операции по освобождению населённого пункта Ивановка в Днепропетровской области на Красноармейском направлении, сообщает Минобороны России.

Основой успешного выполнения задачи стали высокая скрытность, внезапность и тщательная подготовка, подчеркнули в ведомстве.

По данным министерства, штурмовые подразделения дважды форсировали реку Волчья, преодолев её вброд, и вошли в населённый пункт с разных направлений небольшими группами, используя средства маскировки. Такой подход позволил добиться эффекта неожиданности и минимизировать потери.

Командир штурмового взвода Руслан Азизов отметил, что противник не ожидал атаки через водную преграду. По его словам, операция проводилась в сумерках, бойцы продвигались малыми группами, действуя максимально скрытно. Один из участников штурма, Сергей Базанов, добавил, что перед началом операции военнослужащие прошли усиленную подготовку, что позволило им уверенно действовать в сложных условиях.

Ранее стало известно, что российские военные выбили боевиков ВСУ за железнодорожные пути в центральной части Красноармейска.