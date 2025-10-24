Бойцы ВС РФ рассказали подробности освобождения Ивановки

Командир штурмового взвода Руслан Азизов отметил, что противник не ожидал атаки через водную преграду. По его словам, операция проводилась в сумерках, бойцы продвигались малыми группами, действуя максимально скрытно. Один из участников штурма, Сергей Базанов, добавил, что перед началом операции военнослужащие прошли усиленную подготовку, что позволило им уверенно действовать в сложных условиях.