Бойцы ВС РФ рассказали подробности освобождения Ивановки

Военнослужащие группировки войск «Центр» поделились подробностями операции по освобождению населённого пункта Ивановка в Днепропетровской области на Красноармейском направлении, сообщает Минобороны России.
Основой успешного выполнения задачи стали высокая скрытность, внезапность и тщательная подготовка, подчеркнули в ведомстве.
По данным министерства, штурмовые подразделения дважды форсировали реку Волчья, преодолев её вброд, и вошли в населённый пункт с разных направлений небольшими группами, используя средства маскировки. Такой подход позволил добиться эффекта неожиданности и минимизировать потери.
Командир штурмового взвода Руслан Азизов отметил, что противник не ожидал атаки через водную преграду. По его словам, операция проводилась в сумерках, бойцы продвигались малыми группами, действуя максимально скрытно. Один из участников штурма, Сергей Базанов, добавил, что перед началом операции военнослужащие прошли усиленную подготовку, что позволило им уверенно действовать в сложных условиях.
Ранее стало известно, что российские военные выбили боевиков ВСУ за железнодорожные пути в центральной части Красноармейска.