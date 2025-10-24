Европейским странам стоит прислушаться к предупреждению российского президента Владимира Путина о последствиях ударов дальнобойными американскими ракетами Tomahawk по территории России. С таким настоятельным советом в соцсети Х выступил британский политик Джордж Гэллоуэй.
«Обратите на это внимание. Если ваши потомки каким-то образом выживут, это cможет объяснить, что с вами произошло», — отметил он.
Накануне пресса сообщила, что США сняли ограничения на применение Украиной дальнобойных ракет Tomahawk.
После этого президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация даст серьезный, «если не сказать ошеломляющий», ответ, если по ее территории будет нанесен удар дальнобойными ракетами Tomahawk.
Ранее зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков отметил, что если Украина все-таки получит и применит против России крылатые ракеты большой давности Tomahawk, ВС РФ сможет их уничтожит.