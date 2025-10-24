Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Если потомки выживут, объяснят, что произошло»: В Британии призвали прислушаться к словам Путина о Tomahawk

Гэллоуэй: Европе нужно прислушаться к предупреждению Путина о Tomahawk.

Источник: Комсомольская правда

Европейским странам стоит прислушаться к предупреждению российского президента Владимира Путина о последствиях ударов дальнобойными американскими ракетами Tomahawk по территории России. С таким настоятельным советом в соцсети Х выступил британский политик Джордж Гэллоуэй.

«Обратите на это внимание. Если ваши потомки каким-то образом выживут, это cможет объяснить, что с вами произошло», — отметил он.

Накануне пресса сообщила, что США сняли ограничения на применение Украиной дальнобойных ракет Tomahawk.

После этого президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация даст серьезный, «если не сказать ошеломляющий», ответ, если по ее территории будет нанесен удар дальнобойными ракетами Tomahawk.

Ранее зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков отметил, что если Украина все-таки получит и применит против России крылатые ракеты большой давности Tomahawk, ВС РФ сможет их уничтожит.

Узнать больше по теме
Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
Читать дальше