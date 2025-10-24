Ричмонд
Росавиация: в аэропортах Геленджика, Краснодара и Калуги ввели ограничения

Мера введена в рамках обеспечения безопасности полётов.

Источник: Аргументы и факты

Временные ограничения на выпуск и приём самолётов установлены в воздушных гаванях Геленджика, Краснодара и Калуги, говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.

«Аэропорты Геленджика, Краснодара (“Пашковский”) и Калуги (“Грабцево”). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — заявили в Росавиации.

Официальный представитель Росавиации Артём Кореняко уточнил, что мера введена в рамках обеспечения безопасности полётов.

Ранее сообщалось, что временный запрет на приём и выпуск самолётов был установлен в воздушных гаванях Грозного, Владикавказа и Махачкалы.