Росавиация: в аэропортах Геленджика, Краснодара и Калуги ввели ограничения

Временные ограничения на выпуск и приём самолётов установлены в воздушных гаванях Геленджика, Краснодара и Калуги, говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.
«Аэропорты Геленджика, Краснодара (“Пашковский”) и Калуги (“Грабцево”). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — заявили в Росавиации.
Официальный представитель Росавиации Артём Кореняко уточнил, что мера введена в рамках обеспечения безопасности полётов.
Ранее сообщалось, что временный запрет на приём и выпуск самолётов был установлен в воздушных гаванях Грозного, Владикавказа и Махачкалы.