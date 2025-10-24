Названы страны и города, куда можно улететь из Омска этой зимой

С субботы, 26 октября 2025 года, Омский аэропорт переходит на работу по зимнему расписанию, которое будет действовать до 28 марта 2026 года.
В расписании произойдут не только корректировки частоты рейсов, но и будут введены сезонные направления.
Так, ежедневные рейсы в Москву будут продолжать выполнять четыре авиакомпании. Продолжатся полеты в Санкт-Петербург и Сочи.
Также сохранится туристическое направление в Казань.
Из региональных направлений в зимнем расписании представлены рейсы в Екатеринбург, Тобольск и Уфу.
На восточном направлении — в Новосибирск, Красноярск, Иркутск и Улан-Удэ.
В зимнем расписании авиаперевозчики продолжат осуществлять рейсы и по северным направлениям — в Салехард, Надым, Ноябрьск и Новый Уренгой, Сургут, Ханты-Мансийск и Нижневартовск.
На международных авиалиниях продолжатся ежедневные рейсы по направлению Омск — Астана (Республика Казахстан), а по понедельникам самолеты будут летать в Наманган (Узбекистан).
Кроме того, в новом сезоне омичи смогут отправиться в Таиланд (остров Пхукет) и во Вьетнам (Камрань / Нячанг). Вылеты на популярные курорты Азии запланированы туроператорами еженедельно.
Продолжится стартовавшая в сентябре чартерная программа в Египет (Шарм-эль-Шейх).
Полеты в турецкую Анталью продлятся до завершения высокого туристического сезона.
В аэропорту уточнили, что в расписании возможны изменения в части маршрутной сети и частоты выполнения рейсов.