Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы страны и города, куда можно улететь из Омска этой зимой

Омский аэропорт переходит на зимнее расписание.

Источник: Аргументы и факты

С субботы, 26 октября 2025 года, Омский аэропорт переходит на работу по зимнему расписанию, которое будет действовать до 28 марта 2026 года.

В расписании произойдут не только корректировки частоты рейсов, но и будут введены сезонные направления.

Так, ежедневные рейсы в Москву будут продолжать выполнять четыре авиакомпании. Продолжатся полеты в Санкт-Петербург и Сочи.

Также сохранится туристическое направление в Казань.

Из региональных направлений в зимнем расписании представлены рейсы в Екатеринбург, Тобольск и Уфу.

На восточном направлении — в Новосибирск, Красноярск, Иркутск и Улан-Удэ.

В зимнем расписании авиаперевозчики продолжат осуществлять рейсы и по северным направлениям — в Салехард, Надым, Ноябрьск и Новый Уренгой, Сургут, Ханты-Мансийск и Нижневартовск.

На международных авиалиниях продолжатся ежедневные рейсы по направлению Омск — Астана (Республика Казахстан), а по понедельникам самолеты будут летать в Наманган (Узбекистан).

Кроме того, в новом сезоне омичи смогут отправиться в Таиланд (остров Пхукет) и во Вьетнам (Камрань / Нячанг). Вылеты на популярные курорты Азии запланированы туроператорами еженедельно.

Продолжится стартовавшая в сентябре чартерная программа в Египет (Шарм-эль-Шейх).

Полеты в турецкую Анталью продлятся до завершения высокого туристического сезона.

В аэропорту уточнили, что в расписании возможны изменения в части маршрутной сети и частоты выполнения рейсов.