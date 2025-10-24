Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Конаеве «Жас сарбазовцы» приняли первую торжественную клятву

В преддверии Дня Республики в казахской средней школе № 1 имени Д. А. Кунаева состоялось торжественное мероприятие, на котором 50 воспитанников военно-патриотического клуба «Жас Десантшы» дали первую клятву будущих защитников Отечества, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Мероприятие прошло в рамках реализации идеологического принципа «Біртұтас ел — біртұтас жер», направленного на воспитание патриотизма и укрепление национального единства.

На церемонии присутствовали руководство войсковой части 32363 Конаевского гарнизона, ветераны Вооружённых сил Республики Казахстан и локальных войн, а также почётные гости. «Жас сарбазовцы» с честью и достоинством произнесли слова клятвы, пообещав достойно нести звание юного патриота.

«Сегодня вы сделали первый шаг на пути служения Родине. Будьте сильными духом, целеустремлёнными и верными своим идеалам. Пусть гордость за страну и уважение к воинскому долгу всегда будут с вами», — подчеркнул заместитель командира войсковой части 32363 по воспитательной и идеологической работе гвардии подполковник Абзал Таждинов.

Руководство части и гости пожелали юным десантникам успехов в учёбе, крепкого здоровья и дальнейших побед на пути военно-патриотического воспитания. Завершилось мероприятие показательными выступлениями военнослужащих войсковой части 32363, которые продемонстрировали приёмы рукопашного боя, а также элементы строевой подготовки с оружием и без оружия. Дети с восторгом наблюдали за выступлением воинов-десантников и наградили их громкими аплодисментами.