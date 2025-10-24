В Конаеве «Жас сарбазовцы» приняли первую торжественную клятву

Руководство части и гости пожелали юным десантникам успехов в учёбе, крепкого здоровья и дальнейших побед на пути военно-патриотического воспитания. Завершилось мероприятие показательными выступлениями военнослужащих войсковой части 32363, которые продемонстрировали приёмы рукопашного боя, а также элементы строевой подготовки с оружием и без оружия. Дети с восторгом наблюдали за выступлением воинов-десантников и наградили их громкими аплодисментами.