В Конаеве «Жас сарбазовцы» приняли первую торжественную клятву

Мероприятие прошло в рамках реализации идеологического принципа «Біртұтас ел — біртұтас жер», направленного на воспитание патриотизма и укрепление национального единства.
На церемонии присутствовали руководство войсковой части 32363 Конаевского гарнизона, ветераны Вооружённых сил Республики Казахстан и локальных войн, а также почётные гости. «Жас сарбазовцы» с честью и достоинством произнесли слова клятвы, пообещав достойно нести звание юного патриота.
«Сегодня вы сделали первый шаг на пути служения Родине. Будьте сильными духом, целеустремлёнными и верными своим идеалам. Пусть гордость за страну и уважение к воинскому долгу всегда будут с вами», — подчеркнул заместитель командира войсковой части 32363 по воспитательной и идеологической работе гвардии подполковник Абзал Таждинов.
Руководство части и гости пожелали юным десантникам успехов в учёбе, крепкого здоровья и дальнейших побед на пути военно-патриотического воспитания. Завершилось мероприятие показательными выступлениями военнослужащих войсковой части 32363, которые продемонстрировали приёмы рукопашного боя, а также элементы строевой подготовки с оружием и без оружия. Дети с восторгом наблюдали за выступлением воинов-десантников и наградили их громкими аплодисментами.