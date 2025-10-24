Количество отравившихся фастфудом в Улан-Удэ выросло до 165 человек

Напомним, 18 октября сибиряки купили готовую еду в одной из популярных торговых точек, после чего начали массово обращаться в медучреждения с похожими симптомами: тошнота, рвота, сильные спазмы в животе и резкий упадок сил. Медики установили, что в ряде случаев речь шла о сальмонеллёзе.