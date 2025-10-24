Количество отравившихся фастфудом в Улан-Удэ выросло до 165 человек

Выявлены новые пострадавшие от отравления готовой едой от компании «Восток» в Улан-Удэ. К медикам обратились уже 165 человек, информирует ТАСС со ссылкой на Минздрав Бурятии.
«По данным на 24 октября зарегистрировано 165 случаев, из них в 92 случаях речь о детях», — сказано в публикации.
Напомним, 18 октября сибиряки купили готовую еду в одной из популярных торговых точек, после чего начали массово обращаться в медучреждения с похожими симптомами: тошнота, рвота, сильные спазмы в животе и резкий упадок сил. Медики установили, что в ряде случаев речь шла о сальмонеллёзе.
После проверки Роспотребнадзора из оборота было изъято более шести тонн готовой еды от компании «Восток».
Вначале речь шла о 89 пострадавших от отравления. Заведующая цехом, где производили онигири и шаурму с курицей, была задержана.
Позднее появилась информация о 145 пострадавших. Также сообщалось, что производственный цех закрыли на 90 дней.