Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Количество отравившихся фастфудом в Улан-Удэ выросло до 165 человек

Среди пострадавших от шаурмы и онигири компании «Восток» в Улан-Удэ 92 ребёнка.

Источник: Комсомольская правда

Выявлены новые пострадавшие от отравления готовой едой от компании «Восток» в Улан-Удэ. К медикам обратились уже 165 человек, информирует ТАСС со ссылкой на Минздрав Бурятии.

«По данным на 24 октября зарегистрировано 165 случаев, из них в 92 случаях речь о детях», — сказано в публикации.

Напомним, 18 октября сибиряки купили готовую еду в одной из популярных торговых точек, после чего начали массово обращаться в медучреждения с похожими симптомами: тошнота, рвота, сильные спазмы в животе и резкий упадок сил. Медики установили, что в ряде случаев речь шла о сальмонеллёзе.

После проверки Роспотребнадзора из оборота было изъято более шести тонн готовой еды от компании «Восток».

Вначале речь шла о 89 пострадавших от отравления. Заведующая цехом, где производили онигири и шаурму с курицей, была задержана.

Позднее появилась информация о 145 пострадавших. Также сообщалось, что производственный цех закрыли на 90 дней.