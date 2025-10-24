Бывший судебный пристав из Новосибирска выплатит 3,6 миллиона рублей за работу с подложными документами

По данным суда, в 2022 году Чередникову признали виновной в халатности при исполнении служебных обязанностей. Она использовала подложный исполнительный лист для списания 3,6 млн рублей со счёта коммерческой организации. Впоследствии выяснилось, что документ не выдавался судом, а указанный в нём адрес должника был неверным.