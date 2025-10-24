Ричмонд
Бывший судебный пристав из Новосибирска выплатит 3,6 миллиона рублей за работу с подложными документами

Ленинский районный суд Новосибирска удовлетворил регрессный иск Федеральной службы судебных приставов к бывшему приставу-исполнителю Наталье Чередниковой (Матвеевой). С неё взыскано 3,6 млн рублей ущерба и 49 тысяч рублей госпошлины в доход местного бюджета.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

По данным суда, в 2022 году Чередникову признали виновной в халатности при исполнении служебных обязанностей. Она использовала подложный исполнительный лист для списания 3,6 млн рублей со счёта коммерческой организации. Впоследствии выяснилось, что документ не выдавался судом, а указанный в нём адрес должника был неверным.

Ранее, в июле 2023 года, Центральный районный суд удовлетворил иск компании к ФССП России о возмещении ущерба, а в марте 2024 года средства были взысканы в пользу предпринимателей.

Ленинский районный суд, рассматривая регрессный иск, установил причинно-следственную связь между действиями Чередниковой и нанесённым государству ущербом, обязав её возместить всю сумму.