В Башкирии ожидается прохладная, но сухая погода

Стало известно, какой будет погода в конце недели. Синоптики республиканского гидрометцентра прогнозируют похолодание до −8 градусов.
Так, сегодня в отдельных районах пройдут небольшие дожди, ветер будет южный и юго-западный умеренной силы, днем в некоторых местах возможны порывы. Температура воздуха днем прогреется от +5 до +10 градусов.
В субботу, 25 октября, существенных осадков не ожидается. Ветер слабый, преимущественно южных направлений. Ночные температуры ожидаются от −3 до +2 градусов, в восточных районах возможно похолодание до −8 градусов. Днем столбики термометров покажут от +7 до +12 градусов.
На следующий день, 26 октября, погода останется без существенных осадков. Ветер слабый, южных направлений. Ночью температура составит от −3 до +2 градусов, на востоке региона возможно похолодание до −8 градусов. Днем воздух прогреется от +7 до +12 градусов.
