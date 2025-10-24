Ричмонд
Трамп заявил, что все торговые переговоры с Канадой остановлены

Трамп уточнил, что это связано с «подлогом при агитации» против пошлин.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что американская сторона прекратила торговые переговоры с Канадой.

Он уточнил, что это связано с «подлогом при агитации» против пошлин.

По словам Трампа, речь идёт о «фейковой рекламе».

«Канада мошенническим образом использовала фейковую рекламу, в которой бывший президент США Рональд Рейган негативно высказывался о пошлинах. В связи с их возмутительным поведением все торговые переговоры с Канадой настоящим прекращаются», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Напомним, по данным Financial Times, власти Канады сократили тарифы на американский импорт в надежде продвинуть переговоры о соглашении в Вашингтоне.

