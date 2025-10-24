Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве ожидаются облачная погода и до 10 градусов тепла

В Подмосковье температура будет колебаться в пределах от плюс 6 до 11 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +9° 3 м/с 61% 761 мм рт. ст. +11°
Источник: AP 2024

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой дождь и температура до плюс 10 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 8−10 градусов тепла. В ночь на субботу она может опуститься до плюс 5 градусов.

Ветер юго-восточный, южный, 4−9 м/c. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах от плюс 6 до плюс 11 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 3 градуса.