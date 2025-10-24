В Омске вырос импорт египетских фруктов и овощей

Омские таможенники зафиксировали рост импорта плодоовощной продукции из Египта: за период с января по сентябрь 2025 года поставки увеличились на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В общей сложности в регион было ввезено 13,5 тысячи тонн египетских фруктов и овощей общей стоимостью более 1,15 млрд рублей.
Основной объём поступлений составляют замороженные клубника и манго — 9,8 тысячи тонн. Также в Омскую область поступают замороженные овощи, такие как стручковая фасоль, брокколи и цветная капуста.
Кроме того, в этом году омские таможенники впервые за пять лет проконтролировали крупные партии цветочной продукции, поступившие из Китая. За девять месяцев 2025 года было ввезено 99 тонн свежесрезанных цветов на сумму 42,6 млн рублей. Помимо традиционных цветов для букетов (гвоздики, розы, пионы, ромашки, подсолнухи), из Китая поставляются живые укоренённые растения, такие как аглаонема, антуриум, орхидея, калатея и стрелиция.
На Китай и Египет приходится около 76% омского импорта, а общий объём поставок из этих стран за три квартала 2025 года вырос на 20% по сравнению с прошлым годом.