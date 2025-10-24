В Омске вырос импорт египетских фруктов и овощей

Кроме того, в этом году омские таможенники впервые за пять лет проконтролировали крупные партии цветочной продукции, поступившие из Китая. За девять месяцев 2025 года было ввезено 99 тонн свежесрезанных цветов на сумму 42,6 млн рублей. Помимо традиционных цветов для букетов (гвоздики, розы, пионы, ромашки, подсолнухи), из Китая поставляются живые укоренённые растения, такие как аглаонема, антуриум, орхидея, калатея и стрелиция.