Эксперт Лукацкий: популярные нейросети собирают данные о пользователях

Сам искусственный интеллект не может нести опасность, а люди, которые за ним стоят, могут, отметил эксперт Лукацкий.

Источник: Аргументы и факты

Искусственный интеллект, используемый для сбора информации, в том числе и о людях, не несет опасности, в отличие от тех, кто умеет применять такие технологии.

«Сам искусственный интеллект не может нести опасность, а люди, которые за ним стоят, да, могут. И, скорее всего, они уже собирают информацию, ровно так же, как любая соцсеть собирает данные о своих пользователях, так же, как и любая поисковая система — о поисковых запросах и интересах людей. Любая система на базе искусственного интеллекта будет изучать те запросы, которые делает пользователь в их интерфейсе», — сказал Лукацкий.

При этом эксперт отметил, что для обычного пользователя искусственный интеллект усложняет задачу по сбору информации, а не упрощает ее.

«Наоборот, искусственный интеллект усложняет задачу, потому что для того, чтобы собрать все необходимые данные, а самое главное — интерпретировать собранные большие объемы данных, нужны иные навыки, технологии, в том числе на базе ИИ и так далее. Это требует от людей, которые будут заниматься анализом сведений, совершенно других знаний и умений, чем это происходит сейчас», — подытожил Лукацкий.

Ранее Лукацкий в беседе с aif.ru оценил опасность чрезмерного увлечения искусственным интеллектом и его применения.

Напомним, Никас Сафронов выразил уверенность, что искусственный интеллект не заменит художников.