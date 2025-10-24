Алматинцев ждёт праздничная ярмарка в честь Дня Республики

Алматинцы и гости города смогут приобрести свежую и качественную сельскохозяйственную продукцию по доступным ценам напрямую от фермеров и сельхозпредприятий из 15 районов из 4 регионов страны. Ярмарка развернется на улице Казыбек би от проспекта Абылай хана до улицы Панфилова, и будет работать с 08:00 до 17:00.