Алматинцев ждёт праздничная ярмарка в честь Дня Республики

С 25 по 27 октября 2025 года в Алматы пройдет расширенная сельскохозяйственная ярмарка, приуроченная к празднованию 35-летия Дня Республики Казахстан, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Алматинцы и гости города смогут приобрести свежую и качественную сельскохозяйственную продукцию по доступным ценам напрямую от фермеров и сельхозпредприятий из 15 районов из 4 регионов страны. Ярмарка развернется на улице Казыбек би от проспекта Абылай хана до улицы Панфилова, и будет работать с 08:00 до 17:00.

В рамках ярмарки будет представлено более 50 наименований товаров, включая мясо-молочную и плодоовощную продукцию, колбасы, крупы, муку, растительные и животные масла, а также другие продукты. Общий объем реализуемой продукции составит порядка 400 тонн, из которых 120 тонн — мясная продукция, 100 тонн — овощи и фрукты, 50 тонн — молочные изделия и 130 тонн — прочие товары.