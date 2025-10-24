Мошенники чаще стали обманывать россиян с обменом валют в мессенджерах

Мошенники всё чаще завлекают жертв обещанием привлекательных условий обмена валют в мессенджерах. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на компанию кибербезопасности Angara Security.
«Главная причина распространения таких схем — заманчивый курс обмена и переход пользователей к неформальным, “удобным” финансовым сервисам, где нет строгой идентификации личности и банковского контроля. Это происходит на фоне изменений регуляторной политики в отношении физических лиц», — сказано в публикации.
Злоумышленники создают в мессенджерах поддельные обменники или предоставляют услуги от имени собственных ботов. Те, кто пользуется подобными сервисами, рискуют оказаться непреднамеренными участниками преступных схем по отмыванию денег или потерять персональные данные.
