Мошенники чаще стали обманывать россиян с обменом валют в мессенджерах

«Главная причина распространения таких схем — заманчивый курс обмена и переход пользователей к неформальным, “удобным” финансовым сервисам, где нет строгой идентификации личности и банковского контроля. Это происходит на фоне изменений регуляторной политики в отношении физических лиц», — сказано в публикации.