Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования жителям Копейска (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Напомним, в результате взрыва на предприятии погибли 12 человек. Местонахождение 10 сотрудников неизвестно. МЧС продолжает поисковые работы на месте происшествия.
Сегодня в храмах Челябинской епархии проходят заупокойные богослужения. На панихидах священнослужители молятся об упокоении погибших рабочих. Молится РПЦ и о здравии пострадавших, за жизнь которых сейчас сражаются медики.
«Со скорбью воспринял известие о трагедии, случившейся на промышленном предприятии Копейска, в результате которой погибли и пострадали многие люди. Выражаю искренние соболезнования всем, кого коснулось это горе. Молюсь Господу нашему Иисусу Христу об упокоении душ почивших, об исцелении раненых и о даровании крепости душевных и телесных сил родным и близким, переживающим тяжелую боль утраты», — отметил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Священнослужители Челябинской епархии готовы поддержать тех, кто нуждается в пастырской заботе и утешении, заверил он.
Напомним, 24 октября объявлен в Челябинской области днем траура.