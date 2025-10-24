Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования жителям Копейска

«Со скорбью воспринял известие о трагедии, случившейся на промышленном предприятии Копейска, в результате которой погибли и пострадали многие люди. Выражаю искренние соболезнования всем, кого коснулось это горе. Молюсь Господу нашему Иисусу Христу об упокоении душ почивших, об исцелении раненых и о даровании крепости душевных и телесных сил родным и близким, переживающим тяжелую боль утраты», — отметил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.