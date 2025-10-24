Юрий Стоянов неожиданно признался, что каждый раз удивляется получению пенсии

Актер Юрий Стоянов в интервью «Газете.Ru» признался, что размер его пенсии невелик.
Он отметил, что каждый раз, получая выплаты, не до конца понимает, за что они приходят, поскольку не ощущает себя человеком пенсионного возраста и продолжает активно работать.
По словам артиста, сумма пенсии невелика, хотя он получает надбавку за звание народного артиста России. Стоянов подчеркнул, что прожить исключительно на эти выплаты сегодня было бы крайне сложно, поэтому он по-прежнему зарабатывает творческой деятельностью.
Юрий Стоянов — народный артист России, известный благодаря телепередаче «Городок», сериалу «Вампиры средней полосы» и ряду других проектов. В нынешнем году актеру исполнилось 68 лет, однако он продолжает оставаться востребованным и активно участвует в съемках.
Читайте также: Легендарная актриса резко отреагировала на ложные слухи о своей смерти.