Иркутский авиазавод построит новый цех для МС-21

Иркутский авиационный завод получил официальное разрешение на возведение нового производственного комплекса. Речь идет о создании специализированного цеха, где будут обрабатывать крупные детали из алюминия и титана для самолета МС-21. Соответствующая информация была опубликована на сайте администрации Иркутска.