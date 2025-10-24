Иркутский авиазавод построит новый цех для МС-21

Иркутский авиационный завод получил официальное разрешение на возведение нового производственного комплекса. Речь идет о создании специализированного цеха, где будут обрабатывать крупные детали из алюминия и титана для самолета МС-21. Соответствующая информация была опубликована на сайте администрации Иркутска.
Разрешение действует до 5 марта 2029 года, что определяет крайний срок завершения строительства. Площадь нового цеха составит 38,1 тысячи квадратных метров, а работать в нем смогут до 736 сотрудников. Это позволит предприятию расширить производственные возможности для выпуска современных авиалайнеров.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что специалисты собрали второй опытный образец учебно-боевого самолета Як-130М. В ближайшее время он присоединится к программе наземных и летных испытаний. Параллельно на предприятии уже ведется сборка третьего экземпляра.