Россиянам рассказали как шестидневная рабочая неделя отразится на зарплате: чего ждать

Парламентарий в беседе с ТАСС пояснила, что октябрь 2025 года содержит 23 рабочих дня, что делает его одним из самых длинных месяцев в году. Она отметила, что дополнительный рабочий день не приведет к повышению оклада в октябре, но и не станет причиной его снижения в ноябре. Бессараб уточнила, что при окладной системе оплаты стоимость рабочих часов распределяется между месяцами равномерно, независимо от их продолжительности.