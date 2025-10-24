Россиянам рассказали как шестидневная рабочая неделя отразится на зарплате: чего ждать

Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб сообщила, что шестидневная рабочая неделя в конце октября — начале ноября не изменит размер заработной платы для большинства россиян. По её словам, это не затронет работников с окладной системой оплаты труда, но повлияет на доходы тех, кто трудится по сдельным схемам.
Парламентарий в беседе с ТАСС пояснила, что октябрь 2025 года содержит 23 рабочих дня, что делает его одним из самых длинных месяцев в году. Она отметила, что дополнительный рабочий день не приведет к повышению оклада в октябре, но и не станет причиной его снижения в ноябре. Бессараб уточнила, что при окладной системе оплаты стоимость рабочих часов распределяется между месяцами равномерно, независимо от их продолжительности.
Что касается сотрудников со сдельной оплатой, то их доход напрямую зависит от объема произведенной продукции. Депутат заявила, что чем больше продукции будет изготовлено в дополнительный рабочий день, тем выше окажется итоговая зарплата за этот период.
Напомним, шестидневная рабочая неделя установлена в связи с предстоящим Днем народного единства, который отмечается 4 ноября. Выходные дни длятся три дня подряд — 2, 3 и 4 ноября. Суббота, 1 ноября, согласно производственному календарю, объявлена сокращенным рабочим днем.
Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков анонсировал длинные новогодние каникулы. Они продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Министр пояснил, что перенос выходных дней позволит сделать 31 декабря нерабочим днем.
В предстоящем 2026 году планируется провести масштабную индексацию, которая затронет социальные выплаты, заработную плату и пенсии для отдельных категорий граждан. Об этом заявил глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов. Прожиточный минимум в РФ будет увеличен на 1,2 тысячи рублей, составив 18 939 рублей. Его повышение закономерно приведет к увеличению социальных выплат и пособий.
Тем временем стало известно, что россияне считают человека с ежемесячным доходом ниже 48 тысяч рублей бедным. Для того чтобы быть признанным богачом, по мнению респондентов, необходим заработок почти в 20 раз больше — 930 тысяч рублей в месяц.