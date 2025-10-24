Ричмонд
Раскрыто, что вдохновило Михалкова на название фильма «Утомленные солнцем»

Режиссер Никита Михалков рассказал, что идею названия своего фильма «Утомленные солнцем» ему подсказала голливудская лента «Унесенные ветром», снятая по одноименному роману Маргарет Митчелл. Об этом он сообщил во время мастер-класса, проходившего в рамках 45-го международного студенческого фестиваля ВГИК.

Михалков пояснил, что ему понравилась сама структура английского названия, и он решил использовать похожий стилистический прием в собственном фильме. Картина «Утомленные солнцем» вышла в 1994 году, получила премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке и удостоилась Гран-при Каннского кинофестиваля.

Режиссер также отметил, что в его работах часто присутствуют скрытые символы и своеобразные творческие «игры». В качестве примера он привел эпиграф к фильму «12»: «Закон, конечно, превыше всего, но что делать, если сострадание выше закона?» — подписанный инициалами «Б. Тосья». По словам Михалкова, это не вымышленный философ, а простая женщина, баба Тося, которая когда-то возила молоко на съемочную площадку. Авторы фильма решили «одарить» ее этой фразой, превратив в мнимого французского мыслителя.

Михалков подчеркнул, что подобные творческие шутки и скрытые смыслы помогают создавать на съемочной площадке особую атмосферу, объединяющую команду. Он добавил, что за многими моментами в его картинах стоит личная история, которая делает кино живым и близким для тех, кто его создает.

