Раскрыто, что вдохновило Михалкова на название фильма «Утомленные солнцем»

Режиссер также отметил, что в его работах часто присутствуют скрытые символы и своеобразные творческие «игры». В качестве примера он привел эпиграф к фильму «12»: «Закон, конечно, превыше всего, но что делать, если сострадание выше закона?» — подписанный инициалами «Б. Тосья». По словам Михалкова, это не вымышленный философ, а простая женщина, баба Тося, которая когда-то возила молоко на съемочную площадку. Авторы фильма решили «одарить» ее этой фразой, превратив в мнимого французского мыслителя.