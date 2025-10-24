Встречный огонь: русский генерал объявил охоту на шведские истребители ВСУ

Швеция заявила, что поставит Украине истребители нового поколения JAS Gripen E. Заслуженный военный летчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов рассказал aif.ru, сможет ли Стокгольм осуществить задуманное, а также раскрыл, зачем на самом деле Зеленского пригласили в Стокгольм.
Шведские Gripen не изменят ситуацию на поле боя.
Истребители Gripen имеют ограниченные возможности и не смогут изменить ситуацию на поле боя, уверен Попов.
«Эти истребители, безусловно, дотягивают до четвертого поколения, но нельзя говорить, что они относятся к новому. Это хороший, почти легкий истребитель, с передним управлением стабилизатора, грузоподъемность неплохая, то есть боекомплект может брать где-то общим весом 3 тонны. Но большое количество боеприпасов значительно снижает торможение истребителя, то есть его эффективность по маневренности, дальности и продолжительности полёта в этом случае резко падает», — рассказал Попов.
Он добавил, что Швеция проводит сейчас модернизации Gripen, стремясь довести его до поколения 4+: меняют навигацию, радиолокатор ставят более мощный и компактный, внедряют новую систему управления огнем, чтобы можно было использовать более новые ракеты и бомбы, ведь номенклатура боеприпасов постоянно расширяется.
«Модернизированные в высокой степени истребители у шведов сейчас на вес золота. То есть силы королевских ВВС Швеции в основном укомплектованы машинами четвертого поколения», — сказал Попов.
По словам генерал-майора, шведские Gripen близки по тактико-техническим характеристикам с американскими F-16, однако вторые более сложные в технике пилотирования.
«У F-16 ручка управления находится на правом борту. А у Gripen ручка управления стандартная, между ног. То есть по симметрии человека, по физиологии, он лучше и быстрее будет осваиваться», — отметил Попов.
Эксперт выразил уверенность, даже если передача шведских истребителей киевскому режиму состоится, они не смогут изменить ситуацию на поле боя в пользу Украины.
«Время играет не в пользу противника. Ведь нужно переучивать летный состав. А на это необходимо полгода примерно: на изучение теории, осуществление тренировочных полетов. Инженерно-техническому составу тоже потребуется минимум три месяца для освоения техники. И к тому же все знают, что происходит с передаваемыми Украине истребителями. Год назад Нидерланды поставили 12 или 16 F-16, сегодня уже шесть или четыре осталось. Французы дали Киеву пять Mirage. Уже четыре только летают. Вернее, летают два, а остальные находятся в условной боеготовности», — сказал Попов.
Швеция не в состоянии поставить новые Gripen Киеву.
По итогам визита в Швецию Владимир Зеленский не добился немедленных поставок истребителей Gripen, однако компания-производитель Saab позволила ему осмотреть один из самолетов и посидеть в нем.
Позже премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Стокгольм сможет поставить Киеву первую партию истребителей Gripen E из 150 запланированных примерно через три года.
Однако, уверен Владимир Попов, Стокгольму не удастся осуществить свое намерение.
«У заводов Saab нет технических мощностей для производства такого большого количества истребителей. Им нужно строить дополнительные цеха, дополнительные линии, вкладывать в это огромные деньги. А разве у Украины деньги есть? Нет. Бесплатно истребители киевскому режиму никто не предоставит. И про заявления президента Трампа не забывайте: его идеология сейчас — вбить гвоздь во все европейские государства, чтобы они платили за все, что предоставляет США Киеву, а если страны ЕС хотят отдавать свое вооружение, то это их национальные дела», — сказал Попов.
Военный эксперт констатировал, что никакое европейское государство не выдержит такой прессинг по экономическим вопросам поставок техники и боеприпасов, переучивания летного и инженерно-технического состава, создания новой инфраструктурной базы на аэродромах для новых самолетов за собственные деньги.
Швеция использует Зеленского для рекламы Gripen.
По сути, Швеция просто использует Владимира Зеленского и украинский конфликт для рекламы своих истребителей, уверен Попов.
«Швеция использует Зеленского. Здесь может быть два варианта. Первый: Стокгольм просто хочет опробовать свои самолеты в условиях боевых действий на Украине и может поставить, к примеру, для этой цели один образец. При этом шведам здесь тоже нужно быть осторожными, потому что еще неясно, как машины себя зарекомендуют. Второй: хотят подсадить Киев условно на кредит столетний и, приглашая Зеленского в Стокгольм, прощупывают почву, хотят знать, сколько можно поставить истребителей, по какой цене, какова будет сумма предоплаты и так далее», — отметил Попов.
«Но по сути, в Швеции мы увидели лишь пиар, рекламный ход. Красиво все выглядит, шведы вовремя заговорили о своих истребителях», — подытожил Попов.
Jas Gripen E — новейший истребитель четвертого поколения, разработанный шведской компанией Saab. В настоящее время ВВС Швеции получили один из 60 заказанных самолетов этого типа.