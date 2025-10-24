Встречный огонь: русский генерал объявил охоту на шведские истребители ВСУ

«Время играет не в пользу противника. Ведь нужно переучивать летный состав. А на это необходимо полгода примерно: на изучение теории, осуществление тренировочных полетов. Инженерно-техническому составу тоже потребуется минимум три месяца для освоения техники. И к тому же все знают, что происходит с передаваемыми Украине истребителями. Год назад Нидерланды поставили 12 или 16 F-16, сегодня уже шесть или четыре осталось. Французы дали Киеву пять Mirage. Уже четыре только летают. Вернее, летают два, а остальные находятся в условной боеготовности», — сказал Попов.