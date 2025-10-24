The Guardian: Новые санкции и оружие не помогут США добиться успеха на Украине

Новые санкции и поставки оружия не позволят Соединенным Штатам достичь желаемых результатов в украинском конфликте. Об этом пишет британская газета The Guardian.
Издание отмечает, что санкционные меры не оказывают существенного давления на Москву, поскольку Россия смогла к ним приспособиться. Поставки американских ракет Tomahawk также не смогут кардинально изменить ситуацию на фронте.
— Несколько лет без прогресса должны заставить всех нас переосмыслить, чего США действительно могут добиться на Украине, — утверждает газета.
The Guardian считает, что урегулирование конфликта путем переговоров остается наилучшим вариантом для Киева.
22 октября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опроверг утверждения издания Wall Street Journal о том, что Америка якобы разрешила Украине наносить дальнобойные удары по России. Трамп также заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Штаты не будут поставлять ракеты Tomahawk Киеву, «по крайней мере сейчас». Помимо этого, Трамп сказал на встрече с Зеленским, что настало время пойти на сделку и закончить конфликт.