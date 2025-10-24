Ричмонд
В Омске почти за 3 миллиарда продают здание речного вокзала

Площадь здания составляет 16,6 тысячи кв. м.

Источник: Om1 Омск

На «Авито» выставлено на продажу здание омского речного вокзала. Объект представляет собой отдельно стоящее здание общей площадью 16 644 кв. м, расположенное на земельном участке площадью 16 259 кв. м.

В здании работают шесть бизнесов и семь арендаторов. Каждое помещение оснащено необходимой техникой, оборудованием и мебелью. В ресторанах функционирует приточно-вытяжная вентиляционная система, установлены охранная и пожарная сигнализации. Также имеются оборудованные кинозалы, спортивный зал с полноценной спа-зоной и выходом на открытую террасу, а также кафе и банкетные залы.

Здание обладает значительной электрической мощностью — 900 кВт, а также вместительной парковкой по всему периметру. Для клиентов работает пассажирский лифт, для сотрудников — грузовой. Дополнительно имеется грузовой лифт для доставки продуктов и мелких грузов. Все этажи здания оснащены панорамным витражным остеклением.

Весь объект и земельный участок оцениваются в 2,8 млрд рублей. Также рассматривается возможность приобретения ½ здания.