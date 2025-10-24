В Омске почти за 3 миллиарда продают здание речного вокзала

В здании работают шесть бизнесов и семь арендаторов. Каждое помещение оснащено необходимой техникой, оборудованием и мебелью. В ресторанах функционирует приточно-вытяжная вентиляционная система, установлены охранная и пожарная сигнализации. Также имеются оборудованные кинозалы, спортивный зал с полноценной спа-зоной и выходом на открытую террасу, а также кафе и банкетные залы.