Марочко: ВСУ отступили в Яровой не выдержав давление ВС РФ

Российские войска вытеснили подразделения ВСУ с северных окраин населенного пункта Яровая в ДНР, вынудив противника отступить на вторую линию обороны, расположенную на южных рубежах. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
