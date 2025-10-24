70 человек эвакуировали из дома в Красногорске после взрыва

В Красногорске после случившегося взрыва в жилом доме были эвакуированы 70 человек. В результате происшествия повреждения получили три квартиры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Читать далее.
В Красногорске после случившегося взрыва в жилом доме были эвакуированы 70 человек. В результате происшествия повреждения получили три квартиры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
В Красногорске после случившегося взрыва в жилом доме были эвакуированы 70 человек. В результате происшествия повреждения получили три квартиры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Читать далее.