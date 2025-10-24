Ричмонд
Краевая Госавтоинспекция рассказала о работе РЭО в праздничные дни ноября

Регистрационно-экзаменационные отделы не будут работать три дня.

Источник: Комсомольская правда

Госавтоинспекция Пермского края сообщила о графике работы Регистрационно-экзаменационных отделов (РЭО) в праздничные и выходные дни с 1 по 4 ноября. РЭО не будут работать три дня.

РЭО Госавтоинспекции территориальных органов МВД России по муниципальным образованиям Пермского края и Перми в предстоящие праздничные дни будут работать по следующему графику:

— 1 ноября рабочий день с 08:00 до 17:00;

— 2—4 ноября нерабочие дни;

— с 5 ноября рабочие дни.

Во избежание излишних неудобств автомобилистам рекомендуют заранее планировать посещение РЭО Госавтоинспекции и воспользоваться возможностью записи через Единый портал государственных услуг.

Минтруд РФ в ноябре 2025 года установил три нерабочих дня в ноябре. Суббота, 1 ноября, объявлена рабочим днем, выходной переносится на понедельник, 3 ноября. Жителей России ждут три непрерывных дня отдыха со 2 по 4 ноября, включая государственный праздник День народного единства — 4 ноября.