Краевая Госавтоинспекция рассказала о работе РЭО в праздничные дни ноября

Минтруд РФ в ноябре 2025 года установил три нерабочих дня в ноябре. Суббота, 1 ноября, объявлена рабочим днем, выходной переносится на понедельник, 3 ноября. Жителей России ждут три непрерывных дня отдыха со 2 по 4 ноября, включая государственный праздник День народного единства — 4 ноября.