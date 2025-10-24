В Ростовской области ВСУ пытались атаковать десять районов

Ночью российские войска отразили массированную атаку в Ростовской области. В десяти районах области была отражена атака БПЛА. Пострадавших нет. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
