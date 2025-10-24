Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области ВСУ пытались атаковать десять районов

Ночью российские войска отразили массированную атаку в Ростовской области. В десяти районах области была отражена атака БПЛА. Пострадавших нет. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Ночью российские войска отразили массированную атаку в Ростовской области. В десяти районах области была отражена атака БПЛА. Пострадавших нет. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Читать далее.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше