Пасмурно и снег: в ЯНАО на выходные усилятся ветра

В ЯНАО в пятницу и выходные — 24, 25 и 26 октября — температура воздуха будет достигать −3−0 градусов. Ожидается пасмурная погода, дожди и ливни. Об этом сообщили синоптики Gismeteo.
