Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пасмурно и снег: в ЯНАО на выходные усилятся ветра

В ЯНАО в пятницу и выходные — 24, 25 и 26 октября — температура воздуха будет достигать −3−0 градусов. Ожидается пасмурная погода, дожди и ливни. Об этом сообщили синоптики Gismeteo.

В ЯНАО в пятницу и выходные — 24, 25 и 26 октября — температура воздуха будет достигать −3−0 градусов. Ожидается пасмурная погода, дожди и ливни. Об этом сообщили синоптики Gismeteo.

Читать далее.