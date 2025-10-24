В Ташкенте обесточили два крупнейших рынка — Урикзор и Янгиабад. Причина — проблемы с пожарной безопасностью

Рынок Урикзор, один из самых популярных в столице, лишился электроснабжения после того, как Главное управление по чрезвычайным ситуациям выявило здесь 46 нарушений. Часть из них до сих пор не устранена, несмотря на вынесенное ранее предупреждение и взятые на себя обязательства администрации.