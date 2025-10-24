В Ташкенте обесточили два крупнейших рынка — Урикзор и Янгиабад. Причина — проблемы с пожарной безопасностью

Урикзор: 46 нарушений и полное отключение.
Рынок Урикзор, один из самых популярных в столице, лишился электроснабжения после того, как Главное управление по чрезвычайным ситуациям выявило здесь 46 нарушений. Часть из них до сих пор не устранена, несмотря на вынесенное ранее предупреждение и взятые на себя обязательства администрации.
По информации источников, по факту выявленных нарушений дважды проводились судебные разбирательства. Руководство рынка пыталось оспорить решение через апелляцию, однако в итоге суд постановил: до полного устранения всех проблем объект должен оставаться без света.
В результате весь комплекс, включая павильоны с бытовой техникой, хозяйственными товарами и одеждой, был отключён от электросети и опечатан. По словам представителей администрации, устранить все оставшиеся проблемы обещают в кратчайшие сроки.
«У нас есть претензии, клиенты уходят. И так продажи низкие, а теперь ещё и свет отключили. Мы не можем работать, сталкиваемся с трудностями», — рассказывает один из продавцов.
«Если придёт вор и что-то украдёт, мы можем даже не узнать об этом, потому что всё темно», — добавляет другой.
Янгиабад: аналогичная ситуация.
Полностью отключён от электроэнергии и рынок Янгиабад — в отношении этого объекта прошёл аналогичный судебный процесс. В ходе проверки выяснилось, что на рынке отсутствуют автоматические системы обнаружения пожара, не проведена лабораторная проверка состояния электропроводки, а большинство магазинов не обеспечены средствами пожаротушения. Практически в каждом торговом помещении — повреждённые или неисправные розетки и выключатели.
Кроме того, на территории рынка находятся старые и потенциально опасные строения. К примеру, бывший холодильный склад сейчас завален разнообразным хламом — от маленьких газовых баллонов до мебели, что увеличивает пожарную нагрузку. По мнению специалистов, даже малейшая искра здесь способна вызвать крупный пожар.
Что будет дальше?
В соответствии с судебным решением, деятельность обоих рынков будет ограничена до полного устранения всех нарушений по безопасности. Однако всё это время сотни предпринимателей вынуждены приостановить свою работу и нести убытки.
Власти обещают восстановить электроснабжение только после выполнения всех требований. Теперь дальнейшая судьба рынков зависит от оперативности действий администрации и ответственных лиц.