Дополнительные выплаты для пенсионеров могут ввести в РФ: в ГД предложили доплачивать за возраст

В России хотят усовершенствовать прогрессивную шкалу доплат пенсионерам. Выплаты, в случае принятия законопроекта, будут начисляться за достижение определенного возраста. Нынешние меры предусматривают доплаты для пенсионеров с 80 лет. Депутаты ГД предложили снизить возраст до 70 лет, пишет РИА Новости.
Сейчас базовая выплата к страховой пенсии по старости в 2025 году составляет 8,9 тысячи рублей. Согласно тексту проекта, изменения затронут также инвалидов I группы.
«В Федеральный закон “О страховых пенсиях” вносятся изменения, устанавливающие… повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости на 100 процентов; для граждан, достигших 80 лет, повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и по инвалидности на 200 процентов; а для граждан, достигших 90 лет, аналогичное повышение на 300 процентов», — говорится в документе.
Пенсионерам важно помнить о времени подачи заявлений на государственные выплаты. Льготы и субсидии будут доступны при своевременном оформлении заявок.