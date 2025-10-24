Дополнительные выплаты для пенсионеров могут ввести в РФ: в ГД предложили доплачивать за возраст

«В Федеральный закон “О страховых пенсиях” вносятся изменения, устанавливающие… повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости на 100 процентов; для граждан, достигших 80 лет, повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и по инвалидности на 200 процентов; а для граждан, достигших 90 лет, аналогичное повышение на 300 процентов», — говорится в документе.