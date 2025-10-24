Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дополнительные выплаты для пенсионеров могут ввести в РФ: в ГД предложили доплачивать за возраст

В Госдуме хотят внедрить прогрессивную шкалу доплат пенсионерам старше 70 лет.

Источник: Комсомольская правда

В России хотят усовершенствовать прогрессивную шкалу доплат пенсионерам. Выплаты, в случае принятия законопроекта, будут начисляться за достижение определенного возраста. Нынешние меры предусматривают доплаты для пенсионеров с 80 лет. Депутаты ГД предложили снизить возраст до 70 лет, пишет РИА Новости.

Сейчас базовая выплата к страховой пенсии по старости в 2025 году составляет 8,9 тысячи рублей. Согласно тексту проекта, изменения затронут также инвалидов I группы.

«В Федеральный закон “О страховых пенсиях” вносятся изменения, устанавливающие… повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости на 100 процентов; для граждан, достигших 80 лет, повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и по инвалидности на 200 процентов; а для граждан, достигших 90 лет, аналогичное повышение на 300 процентов», — говорится в документе.

Пенсионерам важно помнить о времени подачи заявлений на государственные выплаты. Льготы и субсидии будут доступны при своевременном оформлении заявок.