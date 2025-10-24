Воробьев: в результате взрыва дрона в Красногорске пострадали пять человек

В результате атаки БПЛА в многоэтажном доме города Красногорск Московской области пострадали пять человек, в том числе ребенок. Четверо оперативно доставлены в больницы, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом сообщает губернатор Московской области Андрей Воробьев.
