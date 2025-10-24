Все в соответствии с Трудовым кодексом: в Госдуме сообщили, когда у россиян будет трехдневная рабочая неделя

Эти корректировки были утверждены еще в прошлом году, и они не противоречат Трудовому Кодексу страны. Задача властей состояла в оптимизации времени работы и отдыха. То есть сначала россияне будут работать шесть дней, потом отдыхать — три, а после этого и работать — три дня.