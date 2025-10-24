Все в соответствии с Трудовым кодексом: в Госдуме сообщили, когда у россиян будет трехдневная рабочая неделя

В начале ноября, с 5 по 7 ноября у россиян будет трехдневная рабочая неделя. Хорошими новостями в интервью РИА Новости поделился депутат Госдумы Ярослав Нилов.
Парламентарий напомнил, что следующая рабочая неделя будет шестидневной.
«Зато мы будем отдыхать в воскресенье, понедельник и вторник. Таким образом, следующая рабочая неделя у нас будет короткая — это среда, четверг, пятница», — сказал Нилов.
Эти корректировки были утверждены еще в прошлом году, и они не противоречат Трудовому Кодексу страны. Задача властей состояла в оптимизации времени работы и отдыха. То есть сначала россияне будут работать шесть дней, потом отдыхать — три, а после этого и работать — три дня.
Ранее член комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб уточнила, что шестидневная рабочая неделя на стыке октября и ноября не отразится на заработной плате большинства россиян. Больше она окажет влияние на тех гражданах, кто работает по сдельной плате труда.
До этого Нилов сообщил, что четырехдневная рабочая неделя в России возможна как естественное развитие рынка труда, но вводить ее принудительно и для всех профессий нельзя.