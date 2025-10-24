Судный день: эксперт указал на скрытую опасность популярных нейросетей

«Все зависит от того, насколько сильно человек, собственно, обладал какими-либо навыками до того, как начал использовать искусственный интеллект. Например, поиск информации сам по себе трансформируется, потому что условно лет 30 назад, когда интернет не был так развит, люди ходили в библиотеку, потом они стали пользоваться поисковыми системами, сейчас поисковые системы тоже трансформируются. Это видно по смене запросов от использования классических поисковых систем типа Яндекса в сторону использования систем на базе ИИ. Поэтому с точки зрения поиска информации сам по себе процесс сильно меняется», — сказал Лукацкий.