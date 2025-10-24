Судный день: эксперт указал на скрытую опасность популярных нейросетей

Искусственный интеллект захватывает все больше сфер жизнедеятельности. Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с aif.ru оценил опасность влияния ИИ на человека.
Здраво применять ИИ.
Как отметил эксперт, использование любого инструмента ИИ не является опасным, если подходить к этому здраво.
«Мне кажется, здравое применение любого инструмента не является опасным, в отличие, наверное, от некоего бессмысленного погружения без четкого понимания результатов, которые мы хотим получить. И это касается абсолютного всего: начиная от искусственного интеллекта и заканчивая компьютерными играми и просмотром телевизора», — сказал Лукацкий.
«То есть в данном смысле разница между искусственным интеллектом и всем остальным ровным счетом никакой. Просто нужно четко понимать, для чего конкретно необходимо применить ИИ, и впустую не увлекаться им», — добавил эксперт.
Опасность несет не ИИ, а люди.
Искусственный интеллект, используемый для сбора информации, в том числе и о людях, не несет опасности, в отличие от тех, кто умеет применять такие технологии, отметил Лукацкий.
«Сам искусственный интеллект не может нести опасность, а люди, которые за ним стоят, да, могут. И, скорее всего, они уже собирают информацию, ровно так же, как любая соцсеть собирает данные о своих пользователях, так же, как и любая поисковая система — о поисковых запросах и интересах людей. Любая система на базе искусственного интеллекта будет изучать те запросы, которые делает пользователь в их интерфейсе», — пояснил эксперт.
При этом он отметил, что для обычного пользователя искусственный интеллект усложняет задачу по сбору информации, а не упрощает ее.
«Наоборот, искусственный интеллект усложняет задачу, потому что для того, чтобы собрать все необходимые данные, а самое главное — интерпретировать собранные большие объемы данных, нужны иные навыки, технологии, в том числе на базе ИИ и так далее. Это требует от людей, которые будут заниматься анализом сведений, совершенно других знаний и умений, чем это происходит сейчас», — сказал Лукацкий.
ИИ снижает интеллект?
Эксперт также ответил на вопрос, может ли человек утратить навыки общения с людьми, поиска информации, выполнения различных интеллектуальных операций из-за чрезмерного использования инструментов искусственного интеллекта.
«Все зависит от того, насколько сильно человек, собственно, обладал какими-либо навыками до того, как начал использовать искусственный интеллект. Например, поиск информации сам по себе трансформируется, потому что условно лет 30 назад, когда интернет не был так развит, люди ходили в библиотеку, потом они стали пользоваться поисковыми системами, сейчас поисковые системы тоже трансформируются. Это видно по смене запросов от использования классических поисковых систем типа Яндекса в сторону использования систем на базе ИИ. Поэтому с точки зрения поиска информации сам по себе процесс сильно меняется», — сказал Лукацкий.
Что касается вопроса изменения или утраты навыков общения с людьми, то здесь, акцентировал эксперт, при достаточно грамотном использовании искусственного интеллекта ничего не изменится.
«А если человек сам по себе нелюдимый, имеет особенности поведения и психики, он без ИИ будет сокращать свое общение и делать выбор в сторону компьютерных игр, просмотра телевизора, чтения книг, прогулок в одиночестве и так далее. Поэтому искусственный интеллект здесь тоже вряд ли как-то сильно меняет картину мира», — сказал Лукацкий.
При этом эксперт заметил, что все же для серьезных выводов нужно проводить исследования.
«Необходимо проведение серьезных исследований. Сейчас, учитывая, что современное использование тех же GPT-технологий и больших физических моделей ИИ имеет всего двухлетнюю историю, пока рано делать долгоиграющие прогнозы», — подытожил Лукацкий.