В Челябинской области женщине выплатят 200 тыс. рублей за производственную травму

Источник: Freepik

В Челябинской области женщине выплатят 200 тыс. рублей за производственную травму, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло в январе 2025 года с контролером АО «Саткинский чугуноплавильный завод».

На рабочем месте женщина в результате падения на скользкой поверхности получила перелом копчика и более месяца проходила лечение у травматолога.

Комиссией по расследованию несчастного случая в действиях пострадавшей факта грубой неосторожности не установлено.

Прокурор в ее интересах обратился в суд с иском о взыскании с работодателя компенсации причиненного морального вреда. Саткинский горсуд 20 июня эти требования удовлетворил, в пользу женщины взыскана компенсация морального вреда в размере 200 тыс. рублей.

Заводом в Челябинский областной суда подана апелляционная жалоба, но решение первой инстанции оставлено без изменения. Теперь исполнение судебного акта находится на контроле городской прокуратуры.