В Челябинской области женщине выплатят 200 тыс. рублей за производственную травму

Прокурор в ее интересах обратился в суд с иском о взыскании с работодателя компенсации причиненного морального вреда. Саткинский горсуд 20 июня эти требования удовлетворил, в пользу женщины взыскана компенсация морального вреда в размере 200 тыс. рублей.